U12世界盃美國奪第4冠 強調競技與興趣平衡[影]

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影片來源：WBSC

（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽冠軍戰美國隊火力不減，團隊4轟、安德森單場雙響砲，以10比2擊敗委內瑞拉，睽違5年重返榮耀，賽會8連勝、拿下U12隊史第4冠，總教練法雷爾強調競技與興趣的平衡。

U12世界盃棒球賽美國隊曾於2013年至2017年間完成3連霸，2019年挑戰4連霸失利、連複賽都沒有打進，今年力拚重返榮耀、展現強烈企圖，今天賽前7場比賽團隊敲出23發全壘打。

美國隊今天在台南亞太國際棒球訓練中心與委內瑞拉打冠軍戰，2局靠著梅爾卡多（Dylan Mercado）陽春砲先馳得點，委內瑞拉3局上回敬全壘打，2分砲超前比數。

美國隊3局下再起攻勢，安德森（Colin Anderson）、里昂（Jordan Leon）都開轟，單局攻下5分、翻轉戰局，4局安德森再開轟，這發大號全壘打甚至飛出場外、卡在正在蓋的成棒球場外圍鷹架上。

美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，2019年爭冠失利，此次經過1年的選拔、準備，很開心最後有好的結果，睽違5年重返榮耀，「是很甜蜜的感覺」，謝謝美國棒協和整個團隊的努力付出，非常以團隊為榮。

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法雷爾提到，U12這個比賽很奇妙，很多人會批評在這個年紀這樣的競技不太好，但台灣把這個比賽辦得這麼好、吸引這麼多觀眾，「就算要我每年來我都願意」。

在棒球競技與享受棒球間如何平衡，法雷爾也提到這需要刻意培養，在認真比賽的同時，也要記得棒球是自己的興趣，美國隊在評選球員時，也會特別考量球員的態度，以及是否有平衡的能力。（編輯：卞金峰）1110807