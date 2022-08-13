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美國小馬青少棒賽開打 新北市隊投打發揮搶首勝

2022/8/13 13:36
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）新北市隊參加美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，今天首戰與波多黎各隊交手，新北市隊楊文瑋投打俱佳，先發好投壓制、打擊也有2安2打點好表現，率隊以6比1拿勝。

美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）世界青少棒錦標賽今天在美國賓州華盛頓開打，此次由二重國中青少棒隊為主體、加入新泰國中球員組成新北市隊參加，由總教練邱耀宇領軍，此次總計10支球隊參賽，新北市隊首戰與波多黎各瓜伊納沃（Guaynabo）隊交手。

新北市隊派出楊文瑋擔任先發投手、打第6棒，今天投打都有表現，投3局僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，沒有失分，好投壓制。

新北市隊1到5局、局局都有攻勢，1局靠著觸身球保送、滾地球、安打、失誤先馳得點，2局再靠著安打、失誤、高邱聖紘適時安打送回第2分，3局2人出局後靠著保送、楊文瑋二壘打、對方守備失誤再添1分。

新北市隊4局再靠著失誤、盜壘、暴投、潘庭皓適時安打再拿1分，5局靠著保送、觸身球保送、失誤攻占滿壘，楊文瑋敲出滾地球造成對手失誤、新北市隊跑回第5分，高邱聖紘補上安打，送回團隊第6分。

波多黎各前6局沒有拿下分數，7局2人出局後靠著保送、暴投、安打、失誤跑回唯一1分，新北市隊穩守、順利拿下比賽勝利。（編輯：陳政偉）1110813

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