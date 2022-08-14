吳念庭敲2安有長打 中止連7場出賽無安打

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日西武隊野手吳念庭今天出賽攻守有表現，前3打席上壘率百分百，敲出2支安打包括1支二壘打，中止連7場出賽無安打。西武隊比賽前半段領先，後半段失守以3比4吞敗。

日本職棒埼玉西武獅隊與樂天金鷲隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打8棒、守三壘，吳念庭3局率先敲出右外野方向安打，西武隊延續攻勢，若林樂人安打、外崎修汰選到保送攻佔滿壘，再靠著源田壯亮安打送回2分。

西武隊4局靠著山川穗高陽春砲取得3比0領先，吳念庭4局選到保送上壘，6局2人出局後敲出左外野方向二壘打，但隊友沒能延續攻勢，9局敲出一壘方向滾地球出局。

吳念庭今天賽前連7場出賽無安打，打擊率降至2成16，今天單場3打數敲出2支安打，選到1次保送，賽後打擊率2成24。

樂天隊前6局打線受制、沒能拿下分數，7局靠著島內宏明陽春砲追分，辰己涼介再補上2分砲、扳平比數，8局靠著安打、高飛犧牲打送回致勝分、翻轉戰局，順利拿下比賽勝利。（編輯：管中維）1110814