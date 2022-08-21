台灣男籃首戰輕取卡達 U18亞洲盃旗開得勝

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣男籃今天在2022年U18亞洲盃男籃賽首戰靠著前鋒葉惟捷獨攬21分，包括5記三分球，率隊以96比62輕取卡達，明天將與敘利亞交手。

U18亞洲盃男籃賽在伊朗德黑蘭舉行，共10隊參賽，預賽分成3組，台灣隊與菲律賓、敘利亞、卡達分在C組，分組前2直接晉級8強，另2張8強席次則由各組第3名經比較戰績與得失分差後決定晉級隊伍。

台灣男籃隊這次由總教練吳俊雄領軍，預賽首戰出戰卡達，開賽前3.5分鐘就靠著張俊生外線連發、史魯齊上籃，拉出一波15比0攻勢，而卡達隊隨後逐漸回神，加上把握站上罰球線的機會，展開追分，台灣隊首節以20比16領先。

卡達次節一度追成只剩2分差，台灣隊靠著多點開花攻勢，單節轟下32分，將比分拉開至52比28。

台灣隊下半場持續靠著防守壓迫對手失誤，快攻搶分，加上葉惟捷在外線挹注火力，穩定維持雙位數領先優勢，台灣隊最終就以34分差取勝。

台灣隊此役共4人得分雙位數，以葉惟捷表現最出色，包辦21分，三分球11投5中，張俊生、史魯齊均繳出15分、5籃板成績，而林子皓進帳11分，另有3籃板、2助攻。

台灣隊首戰告捷後，明天將出戰敘利亞，23日將迎戰菲律賓，爭取晉級8強機會。（編輯：張芷瑄）1110821