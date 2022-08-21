更多編輯台推薦新聞：
歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運
國際

歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
運動

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金融時報：北京施壓未果 台灣一週內再迎美國會訪團
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職2/70
首頁 / 運動

吳念庭單場2安1得分 宋家豪中繼成功

2022/8/21 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日西武獅隊野手吳念庭近期維持好手感，今天單場2安、連3場出賽敲安；樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、近3場出賽無失分，拿下中繼成功。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘；西武獅隊1局有攻勢，靠著源田壯亮安打、森友哉選到四壞保送，山川穗高適時安打先拿1分，再靠著暴投跑回第2分，吳念庭選到四壞保送上壘。

吳念庭3局率先敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，西武隊5局靠著吳念庭左外野方向安打開啟攻勢，愛斗安打推進，1人出局後柘植世那適時安打，吳念庭跑回球隊第3分。

吳念庭6局敲出左外野方向飛球出局，8局敲出游擊方向飛球出局，總計4打數敲出2支安打，有1得分、連3場出賽敲安，賽後打擊率2成22；西武隊終場以3比1拿下勝利。

樂天金鷲隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊前4局打完0比0僵持不下，樂天隊5局靠著小深田大翔二壘打送回致勝分，樂天隊7局換上宋家豪登板中繼。

宋家豪面對首名打者投出四壞保送，抓到盜往二壘的跑者，接著連投2次三振、完成投球任務，總計用12球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2K、無失分，最快球速150公里，球隊以1比0拿勝，宋家豪拿下中繼成功、賽後防禦率2.45。（編輯：張芷瑄）1110821

吳念庭
吳念庭敲安 宋家豪後援1局無失分 吳念庭連3場無安打 獲1保送1打點
宋家豪
宋家豪連10場無失分 樂天延長賽擊退歐力士 宋家豪投1局飆速151公里 拿下中繼成功
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳念庭敲2安有長打 中止連7場出賽無安打