中職選秀會選進30名好手 台鋼雄鷹有信心簽下

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台鋼雄鷹在成為中職第6隊後，今年首度參與選秀會，一共挑選30名好手，談到談約進度，董事長王炯棻今天相當有信心，他認為選秀獲指名的選手加入球隊的機率非常高。

台鋼雄鷹在今年中華職棒新人球員選拔會上選進隊史首名狀元曾子祐，合計26輪中共選進30名好手，並率先與狀元郎曾子祐簽約，合約總值新台幣710萬元，簽約金570萬元，附帶激勵獎金140萬元。

曾子祐在加盟台鋼雄鷹後，其他球員簽約進度受矚，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，選秀球員簽約期限是今年9月12日，現在的選手大多委託經紀人談約，「目前都已談過2至3輪，差距逐漸拉近中」。

王炯棻則對於選秀球員加盟深具信心，他認為，全部加入的台鋼雄鷹機率非常高，目前也有鎖定幾名自主培訓的球員。

台鋼雄鷹隊昨天宣布，將邀請東京奧運日本隊教練團「守備職人」井端弘和來台擔任客座內野守備教練，預計於10月4日至17日來台指導，劉東洋表示，由於日本棒球以守備細膩著稱，希望能借重其經驗，協助陣中內野手成長。

劉東洋指出，現階段仍陸續接洽其他外籍教練，但因正值球季期間，部分教練都有合約在身，待球季結束後會物色其他合適人選，也會考慮明年春訓期間再次邀請井端弘和來台協助。

劉東洋透露，預計9月將陸續公布幾名客座和正式教練，屆時教練團雛形約達80%，而外籍教練將先著重於守備、投手、體能等部門。

至於隊史首任總教練人選，王炯棻則要大家不要急，將留待壓軸揭曉。

新成軍的台鋼雄鷹2023年將先從二軍起步，2024年投入一軍賽事，球隊預計今年9月展開集訓，劉東洋指出，12月中前將先在高雄澄清湖棒球場訓練，由於球場後續將進行整建，因此之後會再另覓訓練基地。（編輯：張雅淨）1110824