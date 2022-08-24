日職吳念庭連3場雙安 宋家豪中繼1局無失分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天迎戰千葉羅德海洋隊，單場2安打，且近3場都有雙安的表現；效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪中繼1局，連4場出賽無失分。

西武獅本週作客千葉海洋球場，今天與千葉羅德海洋隊展開3連戰的第2戰，吳念庭先發第5棒、守一壘。

吳念庭今天2局上在一壘有人時敲出安打，形成一、二壘有人，可惜球隊未能添得分數，第4局上場打擊時再度敲安，儘管靠隊友推進、前進三壘，但球隊在得點圈有人時仍欠缺適時一擊，再度空手而歸。吳念庭5局上揮出右外野飛球遭到接殺，第8局敲成三壘方向滾地球出局。

羅德隊4局下發動攻勢，靠著荻野貴司安打和高部瑛斗高飛犧牲打，單局進帳2分，以2比0領先。

西武獅在第5、6局分別靠著外崎修汰、中村剛也陽春砲，一舉扳平戰局；而羅德隊7局下再度展開攻勢，靠著井上晴哉適時安打，送回2分，羅德隊第8局再追加1分，西武獅後續未能逆轉戰局，最終以2比5落敗。

吳念庭近期手感火熱，此役4打數2安打，近3場都繳出雙安成績，且已連續5場敲安，賽後打擊率2成34。

另外，樂天金鷲隊今天出戰福岡軟銀鷹隊，前9局結束，兩隊仍戰成3比3平手。

宋家豪在延長賽10局上登板中繼，讓今宮健太擊成游擊方向滾地球出局後，被下一棒的野村勇敲安，隨後靠著讓打者滾地球，連續拿下2個出局數。

宋家豪投1局，面對4名打者，僅用9球，被敲1安，收下中繼成功，連續無失分場次推進至第4場。

軟銀鷹隊延長賽11局上靠著野村大樹安打和谷川原健太高飛犧牲打，搶下1分，突破僵局，以4比3帶走勝利，軟銀鷹隊也擠下西武獅隊，登上太平洋聯盟龍頭，領先西武獅隊0.5場勝差。（編輯：方沛清）1110824