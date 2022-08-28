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桃猿新秀談好9成 宋嘉翔簽約金與曾子祐落差不大

2022/8/28 17:17
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（中央社記者謝靜雯桃園28日電）中華職棒樂天桃猿隊今年季中選進8名球員，領隊浦韋青表示，目前已經談好9成，有機會9月初統一公布，首輪指名捕手宋嘉翔簽約金，與狀元曾子祐落差不大。

中華職棒樂天桃猿隊今年季中選秀選入8名球員，首輪指名穀保家商畢業捕手宋嘉翔，2輪選進平鎮高中畢業強打陳佳樂，接著依序為劉家翔、邱緯綸、林耀煌、董順傑、洪敏暘、舒治浩。

領隊浦韋青今天賽前接受媒體聯訪表示，目前新秀談約進度超過9成，有機會9月初統一公布，也透露首輪選進好手宋嘉翔，簽約金與台鋼雄鷹選進狀元野手曾子祐落差不大，台鋼雄鷹已經公布曾子祐簽約金為新台幣570萬元。

浦韋青表示，合約都談得差不多了，只剩細節、問題不大，討論比較多的方向是他們加入球隊的訓練規劃，希望之後安排他們在主場跟球迷見面。

桃猿隊選進新人捕手宋嘉翔、投手舒治浩都有被選入U18世界盃棒球賽台灣代表隊，球隊預計9月2日出發赴美，要等他們歸國後找時間安排主場加盟儀式。（編輯：陳仁華）1110828

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