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普侯斯生涯第694轟出爐 苦主450人刷新紀錄

2022/8/30 15:42
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（中央社辛辛那提29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀的普侯斯今天揮出生涯第694號全壘打，靠著他那支兩分砲，球隊以13比4痛擊辛辛那提紅人。

今天敲出全壘打後，普侯斯（Albert Pujols）生涯已對450名不同的投手開轟，打破邦茲（Barry Bonds）創下的大聯盟紀錄。

歐尼爾（Tyler O'Neill）今天揮出雙響砲，有3分打點，自己也跑回3分，亞瑞納多（Nolan Arenado）、杜諾文（Brendan Donovan）、艾德曼（Tommy Edman） 都有兩分打點進帳，聯手讓紅雀拿下近16場比賽的第13勝。

紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）只投4.1局就退場，此役他有3次三振、1個保送，被打3支全壘打在內的6支安打，丟掉4分都是自責分，最後無關勝敗。接替他投球的史卓頓（Chris Stratton）投1.2局，三振、保送各2次，沒有被擊出安打也沒有丟掉任何分數，在球隊贏球的情況下獲得勝投。

紅人先發投手安德森（Chase Anderson）此役投1.1局，送出2次三振，有1個保送，被打1支全壘打在內的4支安打，丟掉5分都是自責分，承擔最後的敗投。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110830

米柯拉斯
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