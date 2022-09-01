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周天成兩局橫掃陸光祖 日本公開賽晉級8強

2022/9/1 10:33（9/1 10:41 更新）
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台灣羽球一哥周天成1日在日本羽球公開賽男單次輪，僅用30分鐘輕取中國好手陸光祖，挺進8強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成1日在日本羽球公開賽男單次輪，僅用30分鐘輕取中國好手陸光祖，挺進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北1日電）新科世錦賽銅牌得主、台灣羽球一哥周天成今天在日本羽球公開賽男單次輪，全場僅用30分鐘，以21比9、21比11輕取世界排名23的中國好手陸光祖，順利挺進8強。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的2022日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

本週世界排名從第4名微幅下滑至第6的周天成，上週在世界羽球錦標賽大顯神威，不僅生涯首度闖進4強，他在8強面對印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），更是在決勝局挽救5個賽末點、連拿7分，演出不可思議的逆轉秀。

頂著新科世錦賽銅牌的頭銜，周天成本週轉戰日本公開賽延續火燙表現，首輪歷經3局扳倒香港好手李卓耀，今天再以直落二橫掃陸光祖，輕鬆挺進8強。

包括今天對決在內，周天成生涯和陸光祖共交手6次，前者取得5勝對戰優勢，今天兩局周天成都早早拉開領先奠定勝基，全場未曾讓對手領先或追平，在一路領先優勢下揚長而去。

開賽周天成先以5比0攻勢下馬威，對手先追回3分縮小差距，此時周天成再用一波9比1攻勢打爆對手，首局先以21比9輕鬆拿下。

周天成次局又以11比1攻勢開局，也徹底擊潰對手反撲意志，最終再以21比11收下勝利，率先晉級8強。（編輯：管中維）1110901

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