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劉基鴻收到惡意言論訊息 要求公開道歉及澄清

2022/9/2 22:22
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華職棒味全龍隊野手劉基鴻所屬經紀公司躍樂今天發出聲明，8月29日賽後，有署名Austin L. Chang的臉書用戶私訊劉基鴻，提及假球等惡意言論，經紀公司要求公開道歉及澄清。

躍樂運動行銷股份有限公司今天發出聲明，龍隊野手劉基鴻於8月29日賽後收到臉書（Facebook）署名Austin L. Chang用戶私訊，內容提及假球之不實指控，甚至以惡意言論恐嚇、羞辱劉基鴻及其親屬。

經紀公司在與劉基鴻討論過後，同時向龍隊及中華職棒球員工會通報，今天發出的聲明中提到，對於球迷的批評指教，劉基鴻一直都以正面的方式看待，當作自己進步學習的動力，但對於人身攻擊以及涉及家人的恐嚇、侮辱言語，實屬無法容忍。

經紀公司表示，已就該用戶之惡意行徑保留相關證據，要求Austin L. Chang於明天下午5時前，向劉基鴻及受影響之對象公開道歉與澄清。

如期限內未完成，經紀公司將協助劉基鴻報警並提起訴訟，相關賠償將全數捐給指定之公益團體或基層學校，也感謝所有支持劉基鴻及中華職棒的球迷們，呼籲大家理性的討論，一起維護友善包容的職棒環境。（編輯：黃世雅）1110902

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