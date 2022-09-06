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伍鐸穩守率龍擊敗兄弟 葉總：這一勝對球隊很重要

2022/9/6 21:30（9/6 21:41 更新）
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中職味全龍隊6日以4比3擊敗中信兄弟隊，龍隊總教練葉君璋賽後直言「很緊張」，他提到上週球隊狀況沒有很好，拿下這場比賽勝利對球隊來說很重要，不論過程，贏了就是最好的結果。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
中職味全龍隊6日以4比3擊敗中信兄弟隊，龍隊總教練葉君璋賽後直言「很緊張」，他提到上週球隊狀況沒有很好，拿下這場比賽勝利對球隊來說很重要，不論過程，贏了就是最好的結果。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍隊投手鋼龍今天8局無失分優質先發，9局終結者伍鐸和守備都有狀況，讓兄弟追到1分差，伍鐸穩守率隊以4比3擊敗中信兄弟隊，龍隊總教練葉君璋直言這場勝利對球隊很重要。

中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，比賽形成投手戰，龍隊派出投手鋼龍先發，鋼龍開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後才被敲出安打，5局投出保送，但都力守不失分。

鋼龍6局被岳政華、江坤宇敲出安打，但也化解失分危機。鋼龍今天總計用101球投8局，被敲3支安打，投出6次三振，沒有失分，拿下個人本季第10勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊今天4局靠林智勝安打開啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠安打推進，再靠著李凱威高飛犧牲打跑回第1分，7局李凱威選到保送，劉基鴻敲出安打，董秉軒高飛犧牲打送回球隊第2分。

龍隊8局攻勢再起，靠著郭天信、張祐銘、林智勝接連安打添分，李凱威補上二壘安打，送回團隊第4分。

兄弟前8局受制於鋼龍壓制，9局抓準換投時機，靠著接連安打、失誤、暴投一口氣追回3分，龍隊後援投手伍鐸穩住陣腳，三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利。

龍隊總教練葉君璋賽後直呼，「很緊張」，也提到上週球隊狀況沒有很好，拿下這場比賽勝利對球隊來說很重要，不論過程，贏了就是最好的結果。

龍隊終結者伍鐸近3場登板都有掉分，葉君璋表示，伍鐸可能也是累了，畢竟球隊一直很依賴他，他的出賽場次偏多，但相信以他的經驗和心態，會慢慢調整回來。

龍隊先發投手鋼龍談起9局的狀況則對伍鐸很有信心，鋼龍表示，雖然當下有點狀況，但伍鐸是「老江湖」，很有信心伍鐸可以替球隊守住勝利。（編輯：張雅淨）1110906

中職味全龍隊投手鋼龍6日8局無失分優質先發，9局終結者伍鐸（圖）和守備都有狀況，讓兄弟追到1分差，伍鐸穩住陣腳，率隊以4比3擊敗中信兄弟隊。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
中職味全龍隊投手鋼龍6日8局無失分優質先發，9局終結者伍鐸（圖）和守備都有狀況，讓兄弟追到1分差，伍鐸穩住陣腳，率隊以4比3擊敗中信兄弟隊。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
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