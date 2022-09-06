鋼龍拿10勝天變涼助攻 對優質先發有自己的定義

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天氣轉涼讓中職味全龍隊投手鋼龍（圖）投起球來很舒服，6日對中信兄弟隊先發8局無失分，率隊以4比3奪勝，拿下本季第10勝，總教練葉君璋直言鋼龍本來就有10勝能力，鋼龍也透露自己對優質先發的定義。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）天氣轉涼讓中職味全龍隊投手鋼龍投起球來很舒服，今天對中信兄弟先發8局無失分，拿下本季第10勝，總教練葉君璋直言鋼龍本來就有10勝能力，鋼龍也透露自己對優質先發的定義。

中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，龍隊投手鋼龍先發，總計用101球投8局，僅被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，優質先發率隊以4比3擊敗兄弟隊，拿下個人本季第10勝。

龍隊總教練葉君璋表示，天氣比較涼爽對鋼龍來說是好消息，鋼龍很怕熱，只要一有太陽就會一直流汗，「今天算是天時地利人和」。

聽到鋼龍拿下本季第10勝，葉君璋表示並不意外，鋼龍無論球種、各方面能力都很不錯，「他本來就是有10勝能力的投手」。

鋼龍表示，天氣熱流汗時，手和球比較不好控制，今天天氣轉涼，不會流很多汗，感覺投起球來游刃有餘。

被問起暴投偏多是否與比較會流汗有關係，鋼龍表示，暴投主要是技術面和心理層面的影響，可能是場上沒有專注把球控到捕手要的位置，跟流不流汗沒有關係，自己在技術面要想辦法控制。

拿下個人本季第10勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），鋼龍表示，10勝是紀錄上成功的表現，但從開季就給自己目標，每場先發出賽投滿7局、失分壓在2分以內，才是身為先發投手對於優質先發的定義，每次上場都盡最大的努力幫助球隊拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110906