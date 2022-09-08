U18台灣女籃81比16大勝印尼 晉級6強[影]

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣U18女籃代表隊今天在分組預賽最後一戰，首節就拉出28比4強攻，在一路領先優勢下，終場以81比16輕取印尼，在小組賽取得2勝1負，順利挺進6強。

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽今天在印度班加羅爾進行小組賽最後一戰，台灣隊昨天以74比61逆轉勝衛冕軍中國隊，除終止對戰10連敗，同時也是隊史近20年首度在U18戰場擊敗中國。

台灣在分組預賽與日本、中國及印尼同組，分組第1可直接晉級4強，至於小組賽排名2、3的隊伍則是挺進6強後進行分組交叉對決，贏家則可拿下最後2張4強入場券。

台灣U18代表隊曾在2018年與印尼交手，當時台灣以99比54輕取對手，今年雙方在小組賽最後一戰再次交鋒，開賽台灣小將就靠著強力嚴防，拉出一波9比0攻勢，並透過全場包夾讓對手頻頻失誤，再透過攻守轉換搶分。

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首節打完，台灣隊就以28比4取得大幅領先，且單節逼得對手暴露出7次團隊失誤，並把對手命中率壓制在14.3%。上半場打完，台灣隊已取得48比8大幅領先，也提前宣布勝利入袋。

台灣擊敗印尼後，拿下分組第2勝，反觀印尼則苦吞3連敗、分組排名墊底，且今天印尼全場僅拿下16分，寫下預賽單場最低得分。而台灣隊的小組排名與未來對手，將視晚間日本與中國之戰打完才能底定。（編輯：張雅淨）1110908