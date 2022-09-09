岳政華球棒被夾住罕見判決 兄弟單局5分奠勝基

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中職中信兄弟隊9日與富邦悍將隊交手，兄弟岳政華（右）6局上場打擊時，球棒遭悍將捕手戴培峰（左）手套夾住，讓雙殺被改判妨礙打擊，兄弟形成滿壘，罕見情況也讓兄弟延續攻勢。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職中信兄弟隊與富邦悍將隊今天交手出現罕見判決，6局兄弟岳政華打擊時，岳政華球棒遭悍將捕手戴培峰手套夾住、改判妨礙打擊，兄弟在6局攻下5分大局、終場以6比0拿勝。

中職中信兄弟隊今天在洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟在1局靠著岳政華內野安打、江坤宇二壘打、許基宏選到保送，陳子豪高飛犧牲打先馳得點。

兩隊5局打完，兄弟1分領先，6局兄弟靠著許基宏、陳子豪、岳東華接連安打攻占滿壘，福來喜選到四壞保送擠回1分，陳文杰安打、一棒送回2分。

兄弟一、三壘有人，岳政華打擊時，球棒尾端將球碰進界內、悍將策動雙殺，但經過電視重播輔助判決後，發現球棒頭被悍將捕手手套夾住，岳政華當下一臉不知所措。

裁判透過麥克風解釋，「打者揮擊過程中，球棒碰觸到捕手手套，妨礙打擊成立、形成滿壘」。這個罕見情況也讓兄弟延續攻勢，江坤宇補上安打，替球隊多添2分保險分。

兄弟先發投手鄭凱文總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，好投壓制拿下個人本季第6勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳政偉）1110909