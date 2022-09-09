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羅力引退賽後又復出 11日將對中信兄弟先發

2022/9/9 16:11（9/9 16:27 更新）
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中華職棒富邦悍將隊羅力（圖）5日引退儀式，他直言背號引退儀式是整晚最感動的時刻。中央社記者張新偉攝 111年9月6日
中華職棒富邦悍將隊羅力（圖）5日引退儀式，他直言背號引退儀式是整晚最感動的時刻。中央社記者張新偉攝 111年9月6日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職富邦悍將隊洋投羅力5日辦完引退賽，但因陣中洋投安得勝狀況不穩定，預計於11日再度站上投手丘，客場對中信兄弟先發。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力5日在新莊棒球場舉辦引退賽，對前東家樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿隊）先發6.1局失掉3分（1分責失分）、拿下勝投，賽後球隊替羅力舉行引退儀式，同時退休羅力所屬的悍將39號背號。

目前因悍將新洋投安得勝狀況不穩定，羅力引退後又復出，確定將於11日於台中洲際棒球場先發對中信兄弟隊；安得勝向球隊報到之後，多次因為不習慣中職用球、球的縫線較粗，手指破皮影響出賽調整。

悍將洋砲卡洛斯（Carlos Franco）也已經結束居家檢疫，今天到嘉義向悍將二軍報到，球團期望卡洛斯能盡快在二軍調整完成，早日升至一軍發揮長打火力，成為悍將重要戰力。（編輯：屈享平）1110909

影片來源：中央社
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