范國宸替羅力守下中職最後出局數 實現送他勝投承諾

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天引退賽，隊友實現「想送他一個勝投」的承諾，范國宸開轟、單場4安2打點，替羅力守住生涯最後一個出局數，他也要羅力有空回來看大家，「我們都很歡迎他」。

中華職棒富邦悍將隊羅力今天引退，在新莊棒球場先發對前東家樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿隊），羅力投到7局，讓嚴宏鈞敲出一壘方向滾地球，范國宸接球自踩壘包、幫羅力抓下中職生涯最後一個出局數，也把別具意義的紀念球交到羅力手上。

范國宸表示，今天比賽保持平常心，但大家都有講，希望讓羅力的最後一場先發有美好的回憶，今天2局上場開轟，范國宸表示，當下以為是二壘打、所以一開始全力跑，聽到球迷的歡呼聲，才知道是全壘打、很感動。

范國宸也提到，6局換局時就有聽到投手教練跟羅力說，7局抓到1個出局數後就會退場，很開心球剛好打到一壘，自己可以幫羅力守下最後一個打席，羅力退場的場面非常感動，但隊友們也互相提醒，要把情緒拉回來、專注當下，守下勝利。

范國宸回憶，剛進到悍將隊時，羅力某次客場台南棒球場出賽，帶著會講英文的防護員，也邀請他一起吃飯，跟他分享很多場上的經驗，該注意的地方，怎麼投資自己，是很照顧學弟的球員。

范國宸也對羅力喊話，退休之後回美國多一點時間陪家人，「有空可以回來看看我們，我們都很歡迎他」。（編輯：黃世雅）1110905