羅力不清楚「問天」稱號 直言棒球本來就很難

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北2日電）中華職棒富邦悍將隊洋投羅力引退賽延至5日舉行，羅力表示不影響調整步調；被問起「問天組組長」稱號，他笑說不太清楚，但棒球本來就是很困難的運動，不會特別在意。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力原訂今晚要對戰樂天桃猿隊先發，是中職生涯引退賽，賽後球團也會替他舉辦引退儀式，但受到颱風軒嵐諾逼近影響、雨勢不斷，球團不到中午12時就公布延賽。

羅力先發場次和引退儀式延至5日在原場地、新莊棒球場舉行，羅力表示，生涯遇過很多次延賽，不會因此影響調整步調，持續做好該做的事情、準備下一場先發。

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羅力出賽遇到投手表現出色，但隊友打線、守備沒幫忙，沒能拿下勝投時，球迷都會幫他點播歌曲「我問天」，因類似場次不少，被球迷戲稱是「問天組組長」，羅力表示，不太清楚這個稱號，但棒球本來就很難，想要贏球，投、打、守每個環節都要配合。

羅力也表示，場上就是百分百表現，努力想辦法贏球，結果怎麼樣是其次，也相信隊友都很努力，也曾出現過自己先發投得內容不是很理想，但隊友打線幫忙，讓他拿下勝投的狀況。（編輯：張芷瑄）1110902