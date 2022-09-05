羅力完美引退 丘總：每階段球迷回憶中可能都有他

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天引退，7局多投了1個出局數、在球迷歡呼聲中退場，總教練丘昌榮表示，每個球迷的每個階段可能都有留下關於羅力的回憶，今天雖然有不完美，也因此造就最完美。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天引退，在新莊棒球場對戰樂天桃猿隊，羅力總計用100球6.1局，被敲出6支安打、包括1發全壘打，投出6次三振、1次保送，失掉3分（1分責失分），球隊終場以6比3拿勝，羅力拿下生涯102勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。

新莊棒球場1萬239名觀眾進場跟羅力說再見、也見證悍將39號引退，總教練丘昌榮說，原訂羅力9月2日引退，但因雨延至今天，可能也是老天爺不想讓3連戰搶走羅力的風采，今天是週一，可以吸引破萬名觀眾入場，還有一個好天氣、也很難得。

丘昌榮表示，從第一局就有感受到羅力全力投球，1局被郭嚴文敲出的全壘打，如果是以往應該可以壓在比較低的位置，因為羅力今天全力的催球速，反而偏高被打到，但以羅力的年紀，今天可以有這樣的表現沒話講，「很謝謝他」。

丘昌榮表示，運動員都會遇到引退，相信球迷不管是哪個年紀、哪個時間點，記憶中一定都會留下某些跟羅力有關的片段，相信對羅力來說也是，心中充滿點點滴滴的回憶，這樣的回憶蠻美的。

丘昌榮表示，看得出來隊友很想要幫羅力拿下這場勝利，被問起今天有沒有什麼不完美，丘昌榮表示，如果不要被郭嚴文打全壘打或許會更完美，「但人生就是這樣，一點點不完美才造就最完美」。（編輯：黃世雅）1110905