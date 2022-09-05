羅力優質先發拿MVP 中職生涯102勝引退完美句點

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中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（前右）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，在1萬239名球迷面前，用優質先發跟大家說再見，羅力退場時逐一和隊友擁抱。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）富邦悍將隊洋投羅力引退賽，6.1局1責失分、優質先發，率隊以6比3擊敗樂天桃猿隊，拿下生涯第102勝，在1萬239名觀眾面前，用勝投、單場MVP畫下中職生涯完美的句點。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天引退賽在新莊棒球場舉行，對手是羅力前東家樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿隊），投手丘上也有代表羅力的39號。

羅力1局2人出局後被郭嚴文敲出陽春砲，5局被楊晉豪敲出安打，1人出局後投出保送，隊友失誤失掉1分，再被敲出高飛犧牲打失掉1分。

悍將2局靠著范國宸全壘打扳平比數，4局靠著高國輝開轟、2分砲取得3比1領先，兩隊5局打完3比3平手，悍將6局再起攻勢，靠著保送、盜壘、范國宸適時安打超前比數，再靠著高國麟適時安打多添1分。

羅力7局續投，解決嚴宏鈞後、完成投球任務，場上隊友圍上投手丘跟羅力握手，羅力脫帽向觀眾致意，休息區隊友也列隊一一跟羅力擁抱。

悍將8局再起攻勢，靠著于森旭安打，2人出局後莊韋恩三壘打，幫助球隊再添1分保險分。

今天是羅力中職生涯第239次出賽、234場先發，今天總計用100球6.1局，被敲出6支安打、包括1發全壘打，投出6次三振、1次保送，失掉3分（1分責失分），生涯最後一場先發留下優質內容。

羅力引退賽最完美的劇本，今晚悍將隊拿下勝利、羅力拿下中職生涯102勝、勝投數排名史上第3多，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：黃世雅）1110905

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前右）中職生涯第239次出賽、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，在1萬239名球迷面前，用優質先發跟大家說再見，羅力退場時脫帽向球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前左2）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，與捕手戴培峰（前左1）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前）5日在新莊棒球場先發迎戰樂天桃猿隊，這也是羅力的引退賽，球團在場邊一三壘看台的環形LED看板打上Mike Loree Retirement night。中央社記者張新偉攝 111年9月5日