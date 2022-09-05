羅力引退1萬239名球迷入場 用優質先發說再見[影]

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中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）富邦悍將隊洋投羅力第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，今天對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，在1萬239名球迷面前，用優質先發跟大家說再見、退場一一跟隊友擁抱。

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒富邦悍將隊洋將羅力今天引退賽，在新莊棒球場先發對上前東家樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿隊），羅力首局2人出局後被郭嚴文敲出陽春砲，5局被楊晉豪敲出安打、保送陳晨威，隊友守備失誤先失1分，再被敲出高飛犧牲打再失1分。

羅力6局續投2人出局後有狀況，接連被敲2支安打，但守備幫忙，抓到跑回本壘的梁家榮、完成投球任務，也讓羅力振奮振臂。

悍將2局靠著范國宸全壘打扳平比數，4局靠著高國輝開轟、2分砲取得3比1領先，兩隊5局打完3比3平手，悍將6局再起攻勢，靠著保送、盜壘、范國宸適時安打超前比數，再靠著高國麟適時安打多添1分。

羅力7局續投，解決嚴宏鈞後、完成投球任務，場上隊友圍上投手丘跟羅力握手，羅力脫帽向觀眾致意，休息區隊友也列隊一一跟羅力擁抱。

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今天是羅力中職生涯第239次出賽、234場先發，今天總計用100球6.1局，被敲出6支安打、包括1發全壘打，投出6次三振、1次保送，失掉3分（1分責失分），球隊5比3領先時退場、為勝投候選。

羅力的引退賽原訂是9月2日，受到颱風影響延至今天，今天湧入1萬239名觀眾入場、內野全滿，觀眾席上的球迷紛紛舉起自製羅力看板，跟羅力、跟悍將39號說再見。（編輯：屈享平）1110905

中職富邦悍將隊洋投羅力引退賽，5日在新莊棒球場先發迎戰樂天桃猿隊，終場悍將隊以6比3奪下勝利，羅力拿下勝投，也獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（前右）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，在1萬239名球迷面前，用優質先發跟大家說再見，羅力退場時逐一和隊友擁抱。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前左2）第239次踏上中職投手丘、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，與捕手戴培峰（前左1）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前右）中職生涯第239次出賽、也是最後一次，5日對樂天桃猿隊先發投6.1局1責失分，勝投資格退場，在1萬239名球迷面前，用優質先發跟大家說再見，羅力退場時脫帽向球迷致意。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前）5日在新莊棒球場先發迎戰樂天桃猿隊，這也是他的引退賽，球團在本壘後方LED看板打上Mike Loree Retirement night字樣。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（前）5日在新莊棒球場先發迎戰樂天桃猿隊，這也是羅力的引退賽，球團在場邊一三壘看台的環形LED看板打上Mike Loree Retirement night。中央社記者張新偉攝 111年9月5日