福來喜看到全壘打紀念商品 用中文大喊：帥哥

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中職中信兄弟隊洋砲福來喜（Francisco Pena）看到Q版全壘打紀念商品圖樣時，興奮用中文大喊：「帥哥」，笑稱裡面自己最帥，也說好像被畫得太黑了，被問起「帥哥」是誰教他說的，他表示，「我的同伴們」。中央社記者謝靜雯攝 111年9月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職中信兄弟隊4日寫下難得的團隊全壘打紀錄，也推出紀念商品，敲出最後陽春砲的洋砲福來喜看到Q版圖樣，用中文大喊：「帥哥」，也提到是棒球生涯16年來第一次遇到這種狀況。

中華職棒中信兄弟隊4日與味全龍隊交手，兄弟隊周思齊3局敲出滿貫砲、陳文杰同一局敲出3分砲，岳政華5局敲出2分砲，洋砲福來喜7局補上陽春砲。

團隊單場出現滿貫砲、3分砲、2分砲、陽春砲，為中職史上第3次，前一次是2020年8月12日富邦悍將隊，首度發生是2017年7月14日Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）。

兄弟隊推出相關紀念商品，也繪製Q版紀念圖，福來喜一看到就用中文喊：「帥哥」，笑說裡面自己最帥，也說好像被畫得太黑了，被問起「帥哥」是誰教他說，他回答：「我的同伴們」。

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福來喜表示，這是一個很難得的紀錄，打球生涯16年來首次遇到，但7局上場打擊時其實沒有想到有這個紀錄，只想把那個打席打好，設定想要的球，雖然那天風勢蠻大的，但不覺得是風勢幫忙，認為4發全壘打都蠻扎實的。

福來喜表示，打出陽春砲後都還不知道有這個紀錄，直到賽後4人被拉到一旁拍照才發現，稱讚圖像畫得很細膩，有頭巾還有捲捲的頭髮。（編輯：張芷瑄）1110906