董秉軒首度單場MVP阿嬤頒獎 龍拿花蓮球場隊史首勝

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中華職棒味全龍隊董秉軒9日出賽敲出關鍵追平轟，率隊以5比4拿下花蓮球場隊史首勝，也獲選生涯首次單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職樂天桃猿隊「新同學」楊彬今天轉隊後首場先發，6局優質先發但無緣勝投；味全龍隊董秉軒敲關鍵追平轟，率隊以5比4拿下花蓮球場隊史首勝，董秉軒生涯首次單場MVP也由阿嬤親自頒獎。

中華職棒樂天桃猿隊交易換來的投手楊彬，今天首度登板對味全龍隊先發、表現不差，楊彬開賽稍微有狀況，1局被郭天信、李凱威接連敲安失掉1分，2局被劉基鴻敲出二壘打、董秉軒敲出高飛犧牲打再掉1分。

楊彬3、4局沒有掉分，5局投出四壞保送、被郭天信敲出二壘打再掉1分，今天總計用71球投6局，僅被敲出6支安打，投出2次三振、1次保送，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗。

桃猿隊4局靠著林泓育陽春砲追分，6局郭嚴文開轟、2分砲幫助球隊3比3扳平比數，桃猿隊7局上靠著梁家榮內野安打、犧牲觸擊、陳晨威二壘打，一棒超前比數。

龍隊7局下追分，董秉軒敲出個人本季第2轟、陽春砲幫助球隊扳平比數，拿莫．伊漾二壘打、張政禹補上二壘打、一棒超前比分，幫助球隊拿下勝利。

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龍隊先發投手王維中今天總計用95球投6.1局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，投出6次三振、沒有保送，失掉4分皆為責失分、無關勝敗。

龍隊今天賽前隊史在花蓮棒球場吞下5連敗，今天拿下花蓮球場出賽隊史首勝，野手董秉軒今天單場2打數敲出1轟，貢獻2分打點，生涯首度拿下單場最有價值球員（MVP），由阿嬤親自頒獎，董秉軒表示，敲出追平比數全壘打，可以替球隊盡力、很開心。（編輯：屈享平）1110909