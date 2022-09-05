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曾仁和、楊彬本週各扛1場先發 必贏多6日二軍出賽

2022/9/5 19:10
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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和本週可以回到一軍先發，總教練曾豪駒表示，新轉隊來的投手楊彬本週會投1場先發，新洋投必贏多預計明天二軍先發，首場用球數設定50顆左右。

中職樂天桃猿隊投手曾仁和8月中因為比賽守備時壓到右手小指，小指腫脹影響投球，8月底下二軍養傷。總教練曾豪駒表示，曾仁和近期牛棚投球，感覺手指傷勢已經沒有太大的問題，本週會回到一軍投1場先發。

桃猿隊用投手王躍霖、野手林澤彬，和富邦悍將隊交易換來投手楊彬、野手楊晉豪，楊晉豪今天比賽直接排入先發打序。曾豪駒表示，有大概看過他們的近況，他們持續在比賽狀態，楊彬預計本週會負擔1場先發。

桃猿隊本週先發投手輪值，除了今晚洋投霸林爵，曾仁和歸隊、新同學楊彬外，還有黃子鵬和狂威。

曾豪駒表示，桃猿隊新洋投必贏多預計明天會在二軍先發出賽，首場出賽球數設定50球左右，看他後續的回饋，至少需要2至3次出賽調整，如果他覺得準備好了，教練團就會視一軍投手狀況調整。（編輯：張雅淨）1110905

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