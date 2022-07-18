郭天信場內轟味全對戰10連勝 悍將13連不勝

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中華職棒富邦悍將隊想止敗卻遇到本季對戰最不順手的味全龍隊，18日龍隊董秉軒開轟、郭天信（圖）跑出場內2分全壘打，悍將以1比8吞敗、近期13連不勝，味全對戰悍將10連勝。郭天信單場3安3打點，拿下最有價值球員（MVP）。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月18日

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職富邦悍將隊想止敗卻遇到本季對戰最不順手的味全龍隊，龍隊董秉軒開轟、郭天信跑出場內2分全壘打，悍將以1比8吞敗、近期13連不勝，味全對戰悍將10連勝。

中華職棒富邦悍將隊本季與味全龍隊對戰居於下風，今天賽前14場比賽僅拿1勝，龍隊今天先發投手布里悍與悍將對戰更是亮眼，本季4場交手拿下3勝，對戰防禦率僅1.40。

龍隊今天1局吳東融四壞保送，2人出局後林智勝敲出二壘打送回第1分，2局董秉軒開轟，陽春砲為個人本季首轟。

悍將3局王勝偉、范國宸都選到保送上壘，林益全適時安打追回1分；龍隊5局有攻勢，曾傳昇二壘打、郭天信安打送回1分，吳東融二壘打、林智勝選到保送，李凱威敲安再拿1分，蔣少宏選到保送攻佔滿壘，董秉軒敲出內野滾地球造成守備失誤，龍隊一口氣再跑回2分。

龍隊8局再起攻勢，董秉軒安打，郭天信跑出生涯第1支場內全壘打、幫助球隊再添2分，這也是龍隊隊史第6支場內全壘打，隊史前一個敲出場內全壘打的是1996年張泰山；郭天信今天單場3安3打點，拿下最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手布里悍用64球投5局，被敲出4支安打，投出1次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第7勝。

悍將昨天比賽與中信兄弟鏖戰12局、握手言和，中止11連敗，但也是12連不勝，今天輸球、近期13連不勝，明天上半季最後一戰與統一獅隊保留比賽，比賽從2局下打起，悍將1比0領先，獅隊進攻，壘上有人、無人出局。

聯盟單季最長連不勝紀錄，是2012年興農牛隊（悍將前身）、1998年兄弟象隊（中信兄弟前身）寫下的14連不勝紀錄，明天比賽悍將若輸球，將追平聯盟紀錄。（編輯：唐聲揚）1110718