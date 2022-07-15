悍將10連敗富邦接手後最慘 鋼龍優質先發龍搶勝

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中職富邦悍將隊15日沒能止敗，悍將先發投手范米特前5局僅被敲出1支安打、壓制力不錯，6局遇到亂流。（圖取自facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊沒能止敗，今天味全龍隊鋼龍7局優質先發、林智勝6局適時二壘打帶起士氣，悍將終場以2比5吞下10連敗，也確定改寫採單季120場例行賽制後，上半季最低勝率紀錄。

中華職棒富邦悍將隊本季戰績不佳，今天賽前吞下9連敗，上半季前55場比賽打完，戰績15勝40敗、勝率2成73，今天在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，力拚止敗。

今天比賽前半段是投手戰，悍將先發投手范米特前5局僅被敲出1支安打、壓制力不錯，6局遇到亂流，先保送郭天信、處理吳東融短打球失誤讓龍隊攻佔一、三壘，再保送李凱威讓龍隊攻佔滿壘，被林智勝敲出二壘打、失掉2分，再被劉基鴻敲出安打、再掉1分。

影片來源：CPBL 中華職棒

悍將比賽前半段受制於龍隊先發投手鋼龍壓制，直到7局1人出局後靠著不死三振上壘，張進德選到保送，2人出局後林益全代打敲安、送回球隊第1分，申皓瑋再敲安打，再替球隊送回1分，但攻勢沒有延續。

味全8局再起攻勢，林智勝二壘打、滾地球推進，董秉軒適時安打，替球隊多添1分保險分，9局再靠著吳東融安打多拿1分；龍隊老將林智勝單場2支二壘打、貢獻2分打點，為勝利打點。

味全龍隊先發投手鋼龍今天總計用96球投7局，被敲4支安打，投出8次三振，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

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悍將比賽後半段沒能再添分數、吞下10連敗，是富邦接手球隊後最長連敗紀錄，原紀錄為2017年9連敗，隊史（含前身）最長連敗紀錄為1996年興農牛隊的11連敗。

悍將上半季還剩4場比賽，今天吞敗後、戰績15勝41敗，就算最後4場全勝，勝率僅3成17，確定改寫中職自2009年採單季120場賽制後，上半季最低勝率紀錄，原紀錄為2014年中信兄弟上半季勝率3成22。（編輯：張銘坤）1110715