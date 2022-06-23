威迪茲控球狀況差單場4暴投 丘總：我蠻生氣的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊洋投威迪茲（圖）先前使用外部物質遭聯盟禁賽10場，22日解禁首場先發出賽控球狀況還是不理想，總教練丘昌榮23日受訪直言，「出現16次挖地瓜球，對球隊影響很大，我真的蠻生氣的」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊洋投威迪茲遭禁賽10場後，昨天解禁首場先發出賽控球狀況還是不理想，總教練丘昌榮今天直言，「出現16次挖地瓜球，對球隊影響很大，我真的蠻生氣的」。

中華職棒富邦悍將隊洋投威迪茲先前使用外部物質遭聯盟禁賽10場，昨天解禁首場先發出賽，對味全龍隊，總計用97球投5局，被敲出8支安打，投出3次三振、2次四死球，投出4次暴投，失掉5分（3分責失分）吞敗。

威迪茲昨天先發狀況多，除了暴投、還有該補位沒有補位，總教練丘昌榮昨天也被轉播單位拍到，威迪茲離譜暴投之後，丘昌榮雙手一攤、表情無奈。

丘昌榮今天賽前接受媒體訪問坦言：「我真的蠻生氣的」，威迪茲球的控制力不好，該補位沒有補位，被禁賽10場回來卻是這樣的表現，目前球隊的氣勢、氣氛，大家努力把每個環節都做好，要對自己負責任。

至於威迪茲是否還會有先發機會，丘昌榮說，還會再討論，但投手教練針對昨天的出賽狀況也有跟他提醒了。

威迪茲近幾場先發出賽暴投次數都偏多，從5月17日起，連續4場先發出賽單場暴投至少3次，近4場出現14次暴投，本季已經出現16次暴投。

威迪茲表示，昨天主要是投了更多變化球、想把球往低的地方投，不要讓打者這麼好攻擊，才會出現這麼多的暴投。

威迪茲表示，來中職效力第2年，跟打者也慢慢熟悉，會想辦法調整狀態讓自己越來越好。（編輯張芷瑄）1110623