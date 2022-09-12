吳念庭2安貢獻2打點 西武仍不敵軟銀隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，單場2安、貢獻2分打點，手感不錯，但西武隊終場以5比7不敵軟銀鷹隊。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打8棒、守二壘，西武隊2局2人出局、一壘有人時，吳念庭敲出左外野方向二壘打，幫助球隊先馳得點。

軟銀隊3局追分，靠著接連四壞保送、今宮健太安打，一棒2分、超前比數，再靠著洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）2分砲將比數拉開至4比1領先，4局正木智也陽春砲再添分。

吳念庭5局敲出右外野方向飛球出局，西武隊6局追分，山川穗高敲出2分砲，再靠著保送、安打攻占得點圈，但缺適時一擊，吳念庭得點圈有人上場打擊吞K。

軟銀隊7局攻勢再起，靠著單局3安、1保送再添2分保險分；西武隊8局追分，靠著保送、栗山巧二壘打攻占二、三壘，吳念庭敲出左外野方向安打，送回團隊第4分，平沼翔太高飛犧牲打送回第5分，但攻勢沒有延續。

吳念庭今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成38。（編輯：張雅淨）1110912