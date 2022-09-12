更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職2/77
首頁 / 運動

吳念庭2安貢獻2打點 西武仍不敵軟銀隊

2022/9/12 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，單場2安、貢獻2分打點，手感不錯，但西武隊終場以5比7不敵軟銀鷹隊。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打8棒、守二壘，西武隊2局2人出局、一壘有人時，吳念庭敲出左外野方向二壘打，幫助球隊先馳得點。

軟銀隊3局追分，靠著接連四壞保送、今宮健太安打，一棒2分、超前比數，再靠著洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）2分砲將比數拉開至4比1領先，4局正木智也陽春砲再添分。

吳念庭5局敲出右外野方向飛球出局，西武隊6局追分，山川穗高敲出2分砲，再靠著保送、安打攻占得點圈，但缺適時一擊，吳念庭得點圈有人上場打擊吞K。

軟銀隊7局攻勢再起，靠著單局3安、1保送再添2分保險分；西武隊8局追分，靠著保送、栗山巧二壘打攻占二、三壘，吳念庭敲出左外野方向安打，送回團隊第4分，平沼翔太高飛犧牲打送回第5分，但攻勢沒有延續。

吳念庭今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成38。（編輯：張雅淨）1110912

吳念庭
吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安 吳念庭打擊繳白卷 宋家豪7球拿下中繼成功
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安