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太陽老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰3億

2022/9/14 03:47
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（中央社鳳凰城13日綜合外電報導）美國職籃NBA在對鳳凰城太陽隊老闆薩佛被控職場有不當行為的獨立調查結果出爐後，今天宣布薩佛不得參與NBA和美國女子職籃WNBA活動一年，並罰款1000萬美元（3.1155億新臺幣）。薩佛也是WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）老闆。

根據調查結果，薩佛（Robert Sarver）創造對女性不公平的工作環境，並以嚴酷和貶抑的方式對待員工。

調查報告也指出，薩佛「在敍述他人的聲明時」，至少在5個場合使用具有種族歧視的言詞。

調查也發現其他例子，包括缺乏種族敏感度、虐待女性員工、發表和性或性傾向有關的不當評論以及和人溝通時失禮。

調查也做成結論：太陽隊的人力資源功能毫無作用，不是遭受工作場所不當行為員工可信任的資源。

在美國體育頻道ESPN去年11月報導薩佛有種族歧視和厭女言行後，NBA委託一家法律公司進行這項調查。

薩佛遭禁參與NBA和WNBA活動，一年內將不得出現在NBA或WNBA球隊設施、涉及太陽隊和水星隊的商業或籃球營運，且不能參加NBA和WNBA委員會會議。

薩佛在這一年內，也必須完成聚焦在尊重和工作場所適當行為的訓練計劃。（譯者：陳政一）1110914

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