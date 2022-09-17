西班牙擒伏地主德國 籃球歐錦賽將與法國爭冠

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（中央社柏林16日綜合外電報導）西班牙前鋒加魯巴今天在歐洲籃球錦標賽第2場4強戰最後幾分鐘立下大功，幫助球隊終場96比91力擒地主德國，前進冠軍爭霸戰，將與稍早輾壓波蘭的法國決一死戰。

西班牙是歐錦賽3屆冠軍，近6屆以來4度闖進決賽。

賽前德國復仇心切。2005年歐錦賽，德國也在4強遭遇西班牙，最終高奏凱歌；後來兩隊在2015年小組賽及2017年8強賽再度相遇，卻都由西班牙獲勝，因此德國今天亟欲在自家滿場觀眾面前討回顏面。

兩隊首節勢均力敵，西班牙27比24小幅領先；次節一開始西班牙快速打出一波6比0攻勢，以33比24領先9分。

然而，德國馬上就做出回應，短短1分19秒內添得14分，反觀對手則是一分未得。西班牙後來重新振作，再度要回領先，不料地主又發動一次14比0攻勢，領先幅度來到兩位數。上半場打完，德國以51比46占上風。

比賽關鍵在第4節，終場前將近6分鐘，雙方77比77平手，此時效力NBA休士頓火箭的西班牙前鋒加魯巴（Usman Garuba）接管戰局，兩次罰球中的加上連續3次助攻，幫助球隊在終場前不到3分鐘以86比80超前6分，並維持領先至比賽終了。

西班牙隊美國歸化後衛布朗（Lorenzo Brown）以17投11中的高命中率攻下29分，另添6次助攻。上一戰協助西班牙力克黑馬芬蘭的兄弟檔威利‧厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）與胡安‧厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez），各有16、13分進帳。

德國大將施若德（Dennis Schroder）也是17投11中，囊括30分，外加8個籃板，但不足以挽救地主免於落敗。

西班牙18日將在冠軍賽對上法國，重演雙雄在2011年歐錦賽的爭冠戲碼。法國今天稍早於首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰。同樣18日登場的季軍戰則由今天分別敗北的波蘭與德國交手。（譯者：徐崇哲）1110917