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宋嘉翔、舒治浩U18表現佳 浦韋青預告有商品活動

2022/9/20 18:09（9/20 18:51 更新）
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中職樂天桃猿隊今年季中選秀選入的宋嘉翔、舒治浩，在剛落幕的U18世界盃棒球賽表現亮眼，領隊浦韋青也預告，本週有送U18世界盃國手簽名球的商品促銷活動。圖為U18世界盃棒球賽代表隊合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
中職樂天桃猿隊今年季中選秀選入的宋嘉翔、舒治浩，在剛落幕的U18世界盃棒球賽表現亮眼，領隊浦韋青也預告，本週有送U18世界盃國手簽名球的商品促銷活動。圖為U18世界盃棒球賽代表隊合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月20日
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（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中華職棒樂天桃猿隊今年選秀選進新秀宋嘉翔、舒治浩，在剛落幕的U18世界盃棒球賽表現亮眼，領隊浦韋青也預告，本週有送U18世界盃國手簽名球的商品促銷活動。

桃猿隊今年季中選秀選入8名新秀，首輪指名捕手宋嘉翔、第8輪指名投手舒治浩都是今年U18世界盃棒球賽國手，宋嘉翔是台灣隊主戰捕手，攻守都有不錯表現，U18世界盃棒球賽台灣隊最後拿下亞軍。

浦韋青表示，2名U18國手今天返台、還需要隔離檢疫，其餘球員已經到二軍報到訓練，預計10月會安排8名新秀到主場跟球迷見面。

浦韋青也透露，此次2名國手在U18世界盃表現真的很不錯，本週球隊會有商品促銷活動，預計會送宋嘉翔和舒治浩的簽名球，但目前還在規劃中，希望讓球迷透過購買商品、算是對他們另類的支持。（編輯：陳政偉）1110920

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