特攻補強鎖定曾文鼎 劉志威：有好消息會公布

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（中央社記者龍柏安台北29日電）T1新北中信特攻上季攻頂失利，季後賽4強止步，球團今年積極補強，總經理劉志威今天透露，球隊已和「大房東」曾文鼎接觸中，不過雙方還未簽約，若有好消息會對外公布。

台灣運彩xT1聯盟今天舉行新賽季啟動記者會，各隊總經理除暢談新賽季目標，也大談季外補強，而其中特攻則是各方焦點，除今年洋將鎖定克羅埃西亞與立陶宛的歐陸球員，就連本土「智慧型」中鋒代表曾文鼎，也在特攻鎖定的名單中。

劉志威受訪時透露，特攻今年的球風將以團隊籃球為主，而曾文鼎則是台灣少數擁有控衛傳球視野與優異傳導能力的中鋒，他承認，當然希望可以簽下這名資深中鋒，不過目前還未完成簽約。

曾文鼎過去兩季都效力台北富邦勇士，上季他在季後賽首輪面對福爾摩沙台新夢想家，頻頻透過妙傳，率隊取得「聽牌」優勢，也是球隊最終完成連霸的功臣之一。

曾文鼎則證實，的確已拿到特攻寄來的合約，不過條約內容與細節則還未過目，目前確實也還未簽約，但他也透露，特攻是近來與他接觸最積極的球隊。（編輯：屈享平）1110929