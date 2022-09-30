台灣女團3比0勝葡萄牙 世界桌球團體賽開紅盤[影]

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由台灣桌球一姐陳思羽領軍的台灣女子桌球代表隊，30日在世界桌球團體賽小組賽以3比0擊敗葡萄牙。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北30日電）由台灣桌球一姐陳思羽領軍的台灣女子桌球代表隊，今天在世界桌球團體賽小組賽首役，以3比0直落三輕取葡萄牙，開出紅盤。

在中國成都舉行的2022世界桌球團體賽，今天點燃戰火，台灣女團分在最後的第6組，與葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典同組，小組賽取分組前2晉級16強，剩下席次則由分組第3隊伍當中世界排名最高的4支隊伍晉級。

台灣女團今天面對葡萄牙，陳思羽擔任先發第一棒，她以3比1順利擊敗葡萄牙籍中國裔女將邵杰妮，替台灣隊拔得頭籌。

第2點台灣隊派出鄭怡靜，迎戰近況極佳、同為中國海外兵團女將的傅玉，值得一提的是，兩週前剛結束的WTT阿拉木圖挑戰賽，傅玉曾在女單一路過關斬將打進決賽，最後輸給日本名將早田希娜，名列亞軍。

鄭怡靜面對傅玉陷入苦戰，前3局打完以1比2落後，瀕臨落敗的鄭怡靜展開反攻，以11比7、11比5連拿2局，反倒以3比2逆轉，替台灣隊取得2比0聽牌優勢。

負責「關門」的劉馨尹也沒漏氣，以11比8、11比7、11比7連下3局，輕鬆橫掃馬托絲（Ines Matos），也替台灣拿下分組賽首勝。

台灣女團明天下午將迎戰羅馬尼亞，接著休兵一天，週一再戰瑞典。男子組則預計於明天首戰比利時。（編輯：唐聲揚）1110930