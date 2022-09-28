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教練確診 林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

2022/9/28 19:31（9/28 19:57 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖）的日籍教練偉關晴光確診，無法趕上後天在中國成都開打的世界桌球團體錦標賽，林昀儒也被迫退出比賽。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖）的日籍教練偉關晴光確診，無法趕上後天在中國成都開打的世界桌球團體錦標賽，林昀儒也被迫退出比賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北28日電）體育署今天表示，由於台灣桌球一哥林昀儒的日籍教練偉關晴光確診，目前仍在德國治療，無法趕上後天在中國成都開打的世界桌球團體錦標賽，林昀儒也被迫退出比賽。

2022世界桌球團體錦標賽將於9月30日起，至10月9日止在中國成都登場，台灣男子隊原由世界排名第7的林昀儒領軍，搭配「桌球教父」莊智淵、廖振珽、黃彥誠與彭王維等好手參賽，小組賽名列第7組，與克羅埃西亞、比利時與新加坡同組。

沒想到賽前傳出噩耗，人在德國參加職業聯賽的林昀儒，因教練偉關晴光確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此無法如期前往中國成都參賽，也被迫退出這項比賽。

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體育署透露，由於世界桌球團體錦標賽結束後，緊接著在澳門與河南新鄉縣，將接連舉辦WTT冠軍賽與WTT總決賽，主辦單位將3場比賽統一為「閉環模式」（泡泡模式），因此林昀儒將會在世桌團體賽結束前飛往成都和隊友會合，再轉戰其他兩站賽事。

至於女子組方面，則由世界排名22的一姐陳思羽領軍，搭配鄭怡靜、劉馨尹、李昱諄與黃怡樺等人，小組賽則與羅馬尼亞、瑞典與葡萄牙同組。（編輯：屈享平）1110928

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