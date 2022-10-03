楊俊瀚城市盃百米飆10秒12 差點破全國紀錄

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（中央社記者黃巧雯新北3日電）「台灣最速男」楊俊瀚歷經開季狀況起伏，這次在新北城市盃全國田徑公開賽找回昔日身手，今天男子100公尺決賽狂飆10秒12，拿下金牌，只差0.02秒就能打破所保有的全國紀錄。

楊俊瀚目前是台灣男子100公尺、200公尺全國紀錄保持人，他在2018年6月於日本大學田徑公開賽將個人所保持的100公尺紀錄往前推進至10秒11，在那之後又以2020年12月全國田徑錦標賽暨排名賽10秒13成績最接近全國紀錄。

楊俊瀚這次參加在新北市板橋第一運動場舉行的新北城市盃全國田徑公開賽，預賽飆出10秒14，可惜因風速每秒達2.5公尺，超過規定的2.0公尺，成績不列入計算，昨天準決賽跑出10秒17，今天決賽再以10秒12摘金，只差0.02秒就能改寫全國紀錄，但已是在台灣參賽最快紀錄。

值得注意的是，楊俊瀚這次在城市盃3趟比賽都跑進10秒2以內，也是個人繼2018年亞運以來首次。

楊俊瀚賽後聽聞成績時直呼很棒，至少有達到此行的目標，在正式比賽中每場都能在10秒2以內，就像亞運一樣，代表自身狀態、自信、技術都很成熟。

儘管沒有打破全國紀錄，楊俊瀚坦言，覺得很可惜，賽前對於成績還是有點期待，他說：「預賽和準決賽有掌握到一些方向，在不看風速情況下，跑起來是非常有內容的，決賽的時候會對自己有些想像，而那些想像會影響自己成績，要透過自己對話，不要讓其他想法跑出來。」

不過，相較於先前台灣田徑公開賽以及先前赴日本參賽的狀態，楊俊瀚感受到近期自身已有很大的改變，也讓他相當振奮。

全國田徑錦標賽10月21、22日將在宜蘭登場，外界也期待楊俊瀚屆時再度挑戰全國紀錄。楊俊瀚指出，全田賽是台灣最高等級賽事，希望能在100公尺、200公尺項目跑出較好成績和名次，有助於明年爭取參加更多場國際賽。（編輯：張雅淨）1111003