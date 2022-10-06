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1992奧運英短跑選手受傷 扶兒子完成比賽父親辭世

2022/10/6 12:41
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）家人宣布，1992年巴塞隆納奧運攙扶賽程中受傷的兒子，一跛一跛艱辛地抵達田徑男子400公尺項目終點線的英國人吉姆．芮孟辭世，享壽81歲。

當年父親攙扶兒子跑完全程的畫面讓人動容，蔚為奧運史上佳話。那段畫面的影片，是社群媒體觀看人數最多的奧運比賽影片之一。

法新社與美國體育頻道ESPN報導，當時芮孟（Derek Redmond）在400公尺準決賽跑到一半時撕裂腳筋，吉姆．芮孟（Jim Redmond）扶著兒子，一瘸一拐地完成最後一段賽程。

吉姆的家人昨天宣布這個消息後，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）推文表示：「我們的心和芮孟以及他的家人同在。」

英國奧運協會（British Olympic Association）表示，芮孟父子創造的奧運時刻，「永遠不會被遺忘」。

芮孟2012年接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，當時父親原本要他棄賽。

「他一開始想說服我放棄。」

「他告訴我，不必證明什麼，不用這麼做，但我告訴他我會跑完，他就說，那我們一起跑。」

「於是我們就跑了，我含著眼淚，一跛一跛地越過了終點線。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111006

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