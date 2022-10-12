前滑輪溜冰選手自揭被教練性騷擾：生涯最黑暗一天

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一名前滑輪溜冰女將在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」為題發文，透露她在剛升上國中時被一名教練性騷擾，並在臉書上貼出與該名教練的對話截圖。（圖取自facebook.com/1127stephanie）

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（中央社記者龍柏安台北12日電）一名前滑輪溜冰女將在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」為題發文，透露她在剛升上國中時被一名教練性騷擾，讓她始終處於恐懼，而該名教練目前已被暫停職務，等待後續調查結果出爐。

這名前滑輪溜冰女將在臉書上貼出與該名教練的對話截圖，表示那一年她才剛要升上國中，全隊一起去移地訓練，卻被這名教練透過言語和動手性騷擾，導致她從國中起一直到高中6年，每次只要看到這名教練都膽顫心驚，成績也一落千丈。

而當初性騷擾的該名教練，雖不斷在對話中道歉，不過受害女子表示，希望這名教練能公開道歉，她並提到，她花了很長的時間做心理建設，才明白自己並沒有錯，「做錯事的人不是我，我不該這樣折磨自己。」

這名前滑輪溜冰女將也提及，這名教練自己也有女兒，她反問教練若自己的小孩遭到這種對待，能否接受這樣的道歉；而該名教練也承認：「我不敢說可以接受。」

中華民國滑輪溜冰協會今天被問及此事，則低調表示目前一切仍在釐清中，若後續調查結果出爐屬實，將召開紀律委員會進行懲處，並與體育署討論過後對外公告。

據了解，在受害人於臉書公布完整對話截圖後，這名教練已先被暫停職務，等待了解完整事件始末後，再進行後續處理。（編輯：張雅淨）1111012