動滋券振興台灣運動產業 額外創造3億消費

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（中央社記者龍柏安台北13日電）以做運動、看比賽為使用主軸的動滋券2.0，已在今年8月底截止，體育署今天公布，動滋券總交易金額達到新台幣10億613萬元，其中民眾額外消費金額就達3億5642萬元。

體育署在去年11月推出200萬份、面額500元的動滋券2.0，並把使用範圍限縮在做運動、看比賽兩大範疇，而體育署統計，領券人數約為160萬人，使用動滋券與動滋健身券的總折抵金額為6億4971萬元，其中用在運動場館業的比率達到59.14%。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君今天在體育署例行記者會上表示，由於第1波動滋券有94%民眾使用在添購裝備，而運動場館業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊，因此在動滋券2.0才把目標鎖定在做運動和看比賽這兩塊核心運動產業。

劉姿君強調，動滋券在折抵截止前，又加碼推出動滋健身券，最後統計整體交易金額達到10億613萬元，其中又以六都民眾使用最踴躍，台北市就占24.34%、排名第1，其次則是台中市的21.34%。

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最重要的是，在這一次的動滋券與動滋健身券，外溢金額達到3億5642萬元，代表動滋券額外創造了3億多元的消費力道，劉姿君強調：「代表在這一波動滋券與動滋健身券有達到當初的政策目標。」

體育署指出，雖然動滋券的振興措施已截止，不過隨著防疫政策逐漸鬆綁，各大體育賽事也開始回溫，包括中華職棒即將步入季後賽，而職籃P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟也將開打，加上路跑活動也陸續恢復舉辦，歡迎民眾持續參與體育活動或觀賞職業賽事，支持台灣的運動產業發展。（編輯：張雅淨）1111013