仰德菁英公開賽 職業菜鳥蔡雨達飆67桿躍居領先

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣男子職業高爾夫菜鳥蔡雨達，今天在仰德菁英公開賽第3回合爆衝，繳出低於標準5桿的67桿，3回合打完以低於標準8桿的208桿，目前以1桿之差獨居排頭。

總獎金新台幣300萬元的仰德菁英公開賽，今天在新竹再興高爾夫球場進行第3回合競桿，半個月前才考取職業資格的蔡雨達大顯神威，明天他將全力挑戰生涯首座金盃與50萬元的冠軍獎金。

今天再興球場風勢較緩，蔡雨達抓緊機會猛攻，他全場共打下1鷹、6鳥，也吞下3個柏忌，他在第9洞雖然開球偏左掉入樹林，沒想到第2桿他硬是強攻上果嶺，再靠著一記漂亮的15呎推桿獵鷹。

職業生涯首戰，最後一回合就能以領先者姿態出發，蔡雨達透露，他其實沒想太多，這幾天就是很開心能在比賽與台巡賽選手與前輩們同場競技，尤其是今天還能與「台灣一哥」林文堂同組。

對於明天的爭冠策略，蔡雨達淡淡地說：「明天決賽就照自己前3回合的策略繼續打，先以開球上球道為上策，著重每一桿打到適當的落點，不求遠距擊球。」

目前以1桿之差緊追在後的王偉軒，今天以持平的72桿繳卡，排頭也被蔡雨達超越，他表示，今天果嶺速度比前兩回合慢，所以推桿力道與轉折有些拿捏不準。

王偉軒強調，3天下來自己擊球的感覺都不錯，也都照自己意思走，他也透露，明天決定勝負的關鍵將是推桿，因此重點是維持好手感、全力以赴。（編輯：張芷瑄）1111013