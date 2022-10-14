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仰德菁英公開賽 王偉軒最終輪飆67桿逆轉奪冠

2022/10/14 18:51
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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣男子職業高爾夫好手王偉軒，今天在仰德菁英公開賽最終輪上演逆轉秀，他繳出低於標準5桿的67桿，累計以低於標準12桿的276桿、2桿之差後來居上攔胡摘冠。

總獎金新台幣300萬元的2022仰德菁英公開賽，今天在新竹再興高爾夫俱樂部進行最後一回合，王偉軒出發前還落後排頭蔡雨達1桿，不料最後一回合他打下1鷹、4鳥與1個柏忌，成功逆轉奪冠，並獨得新台幣50萬元首獎。

這是王偉軒自2020年贏得台灣三商名人賽後，再度贏得台巡賽冠軍，他強調，在長期贊助自己的仰德集團舉辦的公開賽奪冠，格外具有意義。

王偉軒透露，今天開球依舊很穩定，所以第2桿進攻果嶺比較簡單，製造了較多的抓鳥機會，尤其第9洞一記27呎長推進洞獵鷹是致勝關鍵。

王偉軒曾在2020年拿下台巡及挑戰巡迴賽雙料獎金王，去年他則在美國訓練、打比賽，收穫頗豐，他指出，以前自己比較急躁，會跟其他選手比較成績或打法，不過在這場比賽中，這些缺點都有改進。

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這次比賽幾乎都在強風中完成，王偉軒承認，這是他第一次打風這麼大的比賽，因此很難設定目標，只設法打好自己的每一球。

仰德菁英公開賽是蔡雨達職業生涯首戰，最終他累計以低於標準10桿的278桿、以2桿之差與冠軍擦身而過，他表示，沒能奪冠雖然有些可惜，不過這次比賽達成原先賽前設定4回合打出低於標準桿雙位數的成績目標，也算是不錯。（編輯：張芷瑄）1111014

王偉軒
仰德菁英公開賽 職業菜鳥蔡雨達飆67桿躍居領先
蔡雨達
仰德菁英公開賽 職業新兵蔡雨達、何祐誠並列排頭
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