林昀儒不敵球王樊振東 WTT澳門冠軍賽4強止步

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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣桌球一哥林昀儒，今晚在WTT澳門冠軍賽男單4強賽，以2比4不敵去年世界桌球錦標賽男單金牌得主、中國球王樊振東，吞下對戰6連敗、無緣壓軸冠軍賽。

在中國澳門舉行的WTT冠軍賽，僅設有男、女單打32籤，台灣共有男、女各2人參賽，最後僅世界排名第7的林昀儒單兵闖進4強。

林昀儒今天一日兩戰，上午他歷經5局大戰，以3比2驚險扳倒法國19歲小將李布隆（Alexis Lebrun），順利躋身4強，晚間則遭遇難纏的中國名將樊振東。

賽前林昀儒生涯曾和樊振東7次交鋒，僅在2019年T2鑽石聯賽以4比1拿下唯一交手勝利，不過值得一提的是，去年東京奧運兩人曾在4強過招，當時林昀儒歷經7局大戰飲恨惜敗。

頂著世界球王光環的樊振東，去年東京奧運金牌戰最終不敵自家同胞馬龍，僅獲男單銀牌，不過年底就在美國休士頓舉辦的世界桌球錦標賽摘金。

今年樊振東曾在WTT大滿貫賽拿下男單冠軍，這次他在WTT澳門冠軍賽狀態絕佳，前3輪總計只失1局。

WTT單打採5局3勝制，不過4強開始改採7局4勝制，開賽後林昀儒暖機稍慢，開局就連丟10分，先以1比11讓出。

次局林昀儒在局末沒能守住9比7領先，反以10比12遭對手逆轉，雖然隨後他以11比7還以顏色、追回一局，無奈接下來又以6比11棄守，也讓對手取得3比1「聽牌」優勢。

林昀儒隨後先以11比9再追一局，無奈第6局他在6比4領先時，突然陷入亂流，一口氣連丟7分，以6比11吞敗淘汰。（編輯：屈享平）1111022