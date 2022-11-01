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世錦賽溜冰捷報不斷 蔡總統賀電鼓勵選手續奮戰

2022/11/1 22:52
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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天說，世界全項目溜冰錦標賽，台灣隊捷報不斷，她在第一時間拍發賀電恭喜選手們的表現，期待選手繼續奮戰，全力以赴；謝謝選手們的努力，讓台灣在國際舞台上發光發熱。

蔡總統晚間透過臉書指出，台灣選手陳毅帆在直排個人花式成年男子組項目，以157.78分成績，拿下金牌。劉懿萱也在競速溜冰成年女子組500公尺+D項目，超越各國強敵，獲得金牌，真的非常不簡單。

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蔡總統說，陳毅帆及劉懿萱為台灣在競賽水準最高的成人組項目，累積了第3、第4面金牌，她在第一時間拍發賀電恭喜選手們的表現，期待選手繼續奮戰，全力以赴。

蔡總統指出，截至目前為止，台灣隊已經累積了8金7銀5銅的佳績，選手們的精采表現，再次向國際展現台灣堅實的體育實力。謝謝選手們的努力，希望民眾一起為選手加油，讓台灣在國際舞台上發光發熱。（編輯：謝佳珍）1111101

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