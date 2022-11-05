楊肉盧3局扳倒丹麥組合 德國海洛公開賽闖進決賽

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣羽球男雙組合楊博涵與盧敬堯，今天在德國海洛羽球公開賽4強，以21比14、15比21、21比14擊敗世界排名第7的丹麥組合奧斯陸與拉斯穆森，連2週闖進決賽。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

近況極佳的「楊肉盧」組合楊博涵與盧敬堯，上週才在法國羽球公開賽剛拿下亞軍，也寫下兩人「合拍」以來，在超級750系列的最佳戰績，本週兩人轉戰德國，又一路過關斬將挺進壓軸冠軍賽。

「楊肉盧」今天遭遇大會男雙第2種子、丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），雙方過去7次交鋒，台灣組合僅拿2勝，且處於對戰2連敗，最近一次交手獲勝，則是2020年全英羽球公開賽。

雖然對戰呈現劣勢，近況火燙的「楊肉盧」完全沒再怕，開局就拉出4比0攻勢，最多以10比4取得領先。

丹麥組合雖全力追趕，將差距縮小至8比11，不過此時「楊肉盧」火力全開，靠著7比1攻勢再次拉開差距，也奠定勝基，兩人先以21比14拿下。

次局雙方陷入激戰，技術暫停前兩組人馬共8度打平，鏖戰至13比13平手時，「楊肉盧」一口氣連丟6分，也讓兩人以15比21讓出。

決勝局「楊肉盧」找回節奏，先以6比2攻勢開局，對手兩度將比數追到只差1分，而台灣組合在9比8領先之際，靠著一波5比1攻勢穩住陣腳，最終也以21比14淘汰對手，搶下決賽入場券。（編輯：陳政偉）1111105