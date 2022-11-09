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潘政琮落枕未癒 退出休士頓公開賽返台

2022/11/9 15:54
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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣旅美高球名將、東京奧運高爾夫銅牌好手潘政琮今天宣布因傷退出本週開打的PGA休士頓公開賽，他透露接下來將返台好好陪伴家人，養好身體後再健康重返賽場。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本週在德州休士頓紀念公園高爾夫球場（Memorial Park Golf Course）進行總獎金840萬美元（約新台幣2億6672萬元）的休士頓公開賽。

世界排名第2、今年4月才剛拿下美國名人賽冠軍的美國名將舍夫勒（Scottie Scheffler），將領銜休士頓公開賽。而台灣好手潘政琮原設定這是他今年的最後一場PGA賽事，不料今天在臉書上宣布退賽消息。

潘政琮表示，其實他的脖子在上週五就因睡覺落枕引發不適，經過將近一週的休養，狀況始終還沒好轉，昨天經醫師診斷，也與自己團隊討論後，認為休息才是正確的決定。

由於身體不是最佳狀態，潘政琮只能在臉書上遺憾表示，本週他將退出休士頓公開賽，他提到，旅美又過了1年，也是他該回家陪伴家人的時候。他不忘感謝長久以來外界的支持，幫他加油，也強調：「我會讓自己恢復健康，明年再回到賽場上。」

即將踏上返家之旅的潘政琮，顯然對於回家感到非常興奮，他在臉書上寫到：「台灣，我終於要回來了。」（編輯：張雅淨）1111109

潘政琮
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