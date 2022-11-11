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日職棒傳奇球星村田兆治家中失火 送醫不治享壽72歲

2022/11/11 10:42（11/11 11:05 更新）
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日本職棒名人堂投手村田兆治生涯都待在羅德獵戶座（Lotte Orions，當今千葉羅德海洋隊前身）陣中，他於1990年退休。（共同社）
日本職棒名人堂投手村田兆治生涯都待在羅德獵戶座（Lotte Orions，當今千葉羅德海洋隊前身）陣中，他於1990年退休。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本警方表示，日本職棒名人堂投手村田兆治位於東京住家今天早上發生火警，他被救出後送醫仍回天乏術，享壽72歲。

村田兆治1949年出生於廣島縣，以快速球和指叉球為名，獨特的投球方式被稱為「巨斧式投法」。（共同社）
村田兆治1949年出生於廣島縣，以快速球和指叉球為名，獨特的投球方式被稱為「巨斧式投法」。（共同社）

日本「共同社」報導，一間距離火車站約1公里的民房失火燒毀，村田兆治在屋子2樓被人發現，警方正調查起火原因。

村田兆治最為人所津津樂道，是他1983年8月在美國洛杉磯接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術後強勢回歸，1985年球季拿下17勝5敗的成績。

村田兆治生涯都待在羅德獵戶座（Lotte Orions，當今千葉羅德海洋隊前身）陣中，他於1990年退休，生涯累計215勝。

村田兆治1949年出生於廣島縣，以快速球和指叉球為名，獨特的投球方式被稱為「巨斧式投法」，生涯通算215勝，177敗，33救援。

村田兆治今年9月曾在東京羽田機場被警方逮捕，當時他身上的手機被金屬探測器測得被擋下，卻對一名上前檢查的女性安全人員動粗。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111111

日本職棒名人堂投手村田兆治位於東京住家11日早上發生火警，他被救出後送醫仍回天乏術，享壽72歲。（共同社）
日本職棒名人堂投手村田兆治位於東京住家11日早上發生火警，他被救出後送醫仍回天乏術，享壽72歲。（共同社）
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