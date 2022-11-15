免隔離新政上路滿月 台灣選手現身下龍灣馬拉松

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亞洲馬拉松大聯盟（AMML）主席盧瑞忠（右3）率團參加13日在越南登場的下龍灣遺產國際馬拉松大賽，亞洲馬拉松大聯盟副主席阮智勉（右4）以地主身分出面接待。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月15日

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）台灣「0+7」新政上路滿月之際，8名台灣跑者現身越南下龍灣馬拉松賽事。全馬選手呂忠霖表示，越南疫後「新常態」氣氛與台灣很不一樣，幾乎沒人在戴口罩的自信心令他很驚訝。

下龍灣遺產國際馬拉松大賽11月13日登場，主辦單位表示，這次賽事共有約6000名選手參加，包括來自40多個國家的1200名選手。台灣自10月13日起實施「0+7」免隔離政策後，共有8名跑者前來與各國選手一較高下。

這次率領台灣選手赴越南參賽的亞洲馬拉松大聯盟（AMML）主席盧瑞忠向中央社表示，受益於「0+7」新政，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下亞洲馬拉松大聯盟首次率團出國交流，雖然只有8名選手參賽卻別具意義。

盧瑞忠指出，亞洲馬拉松大聯盟於去年成立，包括越南在內共有11個成員國分別主辦15場國際馬拉松賽事。10月原本有上百名台灣選手要來參加河內馬拉松，但行前作業時考慮到台灣尚有隔離政策而取消。

65歲的選手呂松霖過去30年共參加國內、外共計76場馬拉松賽事。他說，下龍灣馬拉松風景優美，工作人員在每個路口主動遞水、維持交通秩序，比賽辦得很有水準，顛覆他過去從媒體所認識到的越南印象。

呂松霖表示，以前會以為越南沒有很進步、發展，來了以後才發現越南很開放。此外，現在台灣都還要戴口罩，但越南幾乎沒人在戴，越南官民感覺對COVID-19疫情防範成果非常自信，讓他相當驚訝。

亞洲馬拉松大聯盟副主席阮智勉（Nguyen Tri Man）這次以地主身分出面接待台灣選手。他說，馬拉松在越南愈來愈盛行，雖然沒有正式統計，但一般認為越南應該有10至15萬名愛好者，這些人都是很好的民間大使。

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他舉例，他在2000年前往加拿大時，還有人誤以為越南還在打仗，紛紛問他：「越南人民在戰火下還好嗎？」透過賽事可以讓各國民眾互相認識，這就是很好的國民外交，這次他也很高興能向台灣選手介紹越南文化。

阮智勉表示，下龍灣馬拉松曾因疫情停辦，疫後再度登場有提醒人們要常運動保持健康的意義。此外，越南現在提倡振興疫後經濟，透過舉辦馬拉松賽事也能替越南帶來國際觀光客。（編輯：周永捷）1111115