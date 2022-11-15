國中軟式棒球聯賽 佳林「巨投」林紘宇好投搶勝

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111學年度國中軟式棒球聯賽預賽最後一天賽程，新北市佳林國中15日與宜蘭縣羅東國中交手，佳林靠著身高185公分的「巨投」林紘宇（圖）4局無失分好投，打線適時串聯搶分，以10比0、4局拿勝，連2年晉級32強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）國中軟式棒球聯賽預賽新北市佳林國中今天與宜蘭縣羅東國中交手，佳林靠著身高185公分的「巨投」林紘宇4局無失分好投，打線適時串聯搶分，以10比0、4局拿勝，連2年晉級32強。

111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽預賽最後一天賽程，新北市佳林國中與宜蘭縣羅東國中交手，佳林開賽就有攻勢，1局下靠著接連保送、陳奕鎧適時敲安送回壘上2名跑者，取得2比0領先。

佳林2局下同樣靠著保送開啟攻勢，林紘宇敲安上壘，靠著對手失誤及張正廷安打，一口氣再拿4分，領先差距拉大至6比0。

第3、4兩局羅東投手都先投出保送讓佳林上壘、繼續追加分數，羅東2任投手林楚恩、林柏廷，總計4局出現8次四死球保送，被敲出4支安打、失掉10分。

佳林先發投手林紘宇則相對穩定，投4局僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送、無失分，幫助球隊拿下勝利。

佳林連2屆晉級32強，總教練鄭錦勳表示，今年球員比較少來自傳統球隊，因此守備較不穩定，賽前針對戰術執行及預防對手的戰術進行很多訓練，這2天比賽發生狀況也都是教練團有特別提醒的，從比賽中累積信心、有明顯進步，今年對球員不會有太多預設，希望一場一場贏下來。

今天比賽除了打線把握機會得分，林紘宇4局好投是關鍵，他曾在美國讀書，也有到當地俱樂部打球，今年暑假返台加入佳林，國二身高已經長到185公分、體重90公斤，美國俱樂部強度較台灣低，看待結果的模式也不同，林紘宇花了一段時間才適應。

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鄭錦勳提到，林紘宇現在肌肉比較僵硬，球速不快，但是因為身材高大，投球角度較大，加上投球姿勢怪異，打者不太好攻擊，但他的狀況比較容易起伏，今天預設若沒有太多狀況就多丟一點、適應比賽。

林紘宇能投球，壯碩身材打擊也具有力道，但因為身材關係，速度、敏捷比較差，因此守備還有需要進步的空間，所以目前先以投球為主，教練團將為他擬定減重訓練，鄭錦勳說：「以他的條件只當投手很可惜，打擊雖然還有待加強但很有潛力，希望未來靈活度增加，能找到適合的守備位置。」（編輯：張雅淨）1111115