霍華德休兵 雲豹：客場是否隨隊待醫療團隊評估

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）「魔獸」霍華德因左膝不適，暫時休兵，未來2週客場比賽恐將看不到霍華德在場上大展身手，至於霍華德是否隨隊前往客場，桃園雲豹球團今天表示，待醫療團隊評估。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽、36歲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，19日在主場首秀，吸引滿場1.5萬名球迷進場，而隔天主場賽事同樣座無虛席，展現霍華德的高人氣。

不過，霍華德才剛打完前2場比賽，雲豹球團昨晚發布新聞稿表示，霍華德20日上半場比賽因不慎與隊友發生碰撞，造成左膝不適，已赴長庚醫院檢查完畢，目前並無大礙，霍華德將依照醫療團隊建議，先休息2週，待完全無礙情況下再出賽。

雲豹隊未來2週都是客場出賽，儘管可能無法看到霍華德在場上奮戰，但球迷也期待有機會能在場邊一睹霍華德身影，至於霍華德是否隨隊前往客場，球團表示，還待醫療團隊評估。

雲豹隊11月27日將作客台體大球場與台中太陽交手，太陽隊日前已宣布，當天門票已全數售罄，雲豹隊接下來12月4日將赴高雄巨蛋，與高雄全家海神碰頭。（編輯：張雅淨）1111122