黃頎3安2打點 威力盃桃園復仇勝台中晉8強

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2022年花蓮台彩威力盃少棒賽開打，桃園市、台中市4日連2戰碰頭，桃園決賽投打發揮，黃頎（右）單場3安2打點，打擊表現亮眼，桃園以8比4拿勝，晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月4日

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（中央社記者謝靜雯花蓮4日電）花蓮台彩威力盃少棒賽桃園市、台中市今天連2戰碰頭，桃園預賽吞敗，決賽投打發揮成功復仇，黃頎單場3安2打點、范宸竣投打有表現，桃園以8比4拿勝晉級8強。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽昨天開打，桃園市預賽首戰擊敗雲林縣，今天上午預賽與台中市碰頭，打線沒有發揮，團隊僅敲出1支安打，以3比6吞敗、分組排名第2晉級，沒想到決賽抽籤第一戰又抽到台中市隊。

兩隊決賽交手，桃園市隊派出陣中最好的投手范宸竣先發，前4局都沒有投出保送，被敲出4支安打無失分，5局稍微有狀況，接連投出3次四壞保送，1人出局後退場，由許邵傑接替中繼，2人出局後被敲出內野安打失掉2分，這2分要算在范宸竣身上，接著抓到第3個出局數沒有多掉分數。

桃園市首局就有攻勢，靠著觸身球保送、接連2支安打先攻下2分，3局靠著黃頎、范宸竣接連安打再添1分，6局抓準對方投手、守備都有狀況，靠著單局4安、2保送、1次守備失誤一口氣攻下5分大局，奠定勝基。

許邵傑6局下續投也有狀況掉分，2人出局、壘上有人危機，劉祐安接替後援穩守，抓到最後一個出局數，幫助球隊守住勝利。范宸竣今天先發4.1局被敲4支安打、投出5次三振，失掉2分責失分、拿下勝投。

桃園總教練干易哲表示，預賽與台中比賽打擊發揮不理想，可能也受到一些判決影響，台中投手群表現很好，包括位置、好球帶控制，讓桃園打者有點綁手綁腳，決賽再碰到，有提醒球員可能會對到同樣投手，提前準備、掌握到對方球路，攻擊上就發揮比較好。

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開路先鋒黃頎決賽單場3安包括2支二壘打，貢獻2分打點，打擊表現亮眼，母隊中平少棒總教練李國強表示，黃頎本來就是打擊不錯的球員，在母隊也都是打前段棒次，擊球確實度很好。

桃園市此次由龜山、中平、仁善、大勇、華勛組成聯隊參賽，干易哲表示，這些球員都是母隊很優秀的球員，臨場反應應該會比較好，集訓3天來參賽，還有一些默契上要加強，決賽首戰也在打序守備上有調整，收到不錯成效。（編輯：張雅淨）1111204