更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮2/118
首頁 / 運動

家中遭武裝歹徒洗劫 史特林暫別世界盃急返英

2022/12/5 11:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈5日綜合外電報導）英格蘭的史特林（Raheem Sterling）因為家中遭搶，在擔心家人安危的情況下，先返回倫敦家中，世界盃對法國的8強戰能否歸隊還不明確。

在2022年卡達世界盃足球賽16強戰，英格蘭對塞內加爾的比賽前，英國足協宣布史特林返英「處理家務事」，因此不會上場。

根據英國媒體報導，史特林的住處3日晚間遭武裝歹徒闖入洗劫，當時他的家人都在屋裡。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）說：「顯然，對他（指史特林）而言，此時最重要的是和家人守在一起，我們會支持他，並盡可能給他多一些時間。」

「目前，他需要時間與家人一起面對這種狀況，我不想讓他為此承受任何壓力。」

「有時候足球並不是最重要的，家庭才該擺在第一順位。」

在邵斯蓋特執掌英格蘭兵符6年期間，史特林一直是球隊關鍵球員。

27歲的史特林在為國家隊踢的81場比賽中攻進20球，其中包括在這次世界盃小組賽，英格蘭6比2痛擊伊朗之戰踢進的一球。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111205

#史特林
#英格蘭
#邵斯蓋特
邵斯蓋特
英格蘭遭美國逼和被噓 教頭力挺子弟兵展現意志
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世足荷蘭擊敗美國 總理為足球正名football兼挖苦拜登