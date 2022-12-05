家中遭武裝歹徒洗劫 史特林暫別世界盃急返英

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈5日綜合外電報導）英格蘭的史特林（Raheem Sterling）因為家中遭搶，在擔心家人安危的情況下，先返回倫敦家中，世界盃對法國的8強戰能否歸隊還不明確。

在2022年卡達世界盃足球賽16強戰，英格蘭對塞內加爾的比賽前，英國足協宣布史特林返英「處理家務事」，因此不會上場。

根據英國媒體報導，史特林的住處3日晚間遭武裝歹徒闖入洗劫，當時他的家人都在屋裡。

英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）說：「顯然，對他（指史特林）而言，此時最重要的是和家人守在一起，我們會支持他，並盡可能給他多一些時間。」

「目前，他需要時間與家人一起面對這種狀況，我不想讓他為此承受任何壓力。」

「有時候足球並不是最重要的，家庭才該擺在第一順位。」

在邵斯蓋特執掌英格蘭兵符6年期間，史特林一直是球隊關鍵球員。

27歲的史特林在為國家隊踢的81場比賽中攻進20球，其中包括在這次世界盃小組賽，英格蘭6比2痛擊伊朗之戰踢進的一球。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111205